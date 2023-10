Lei lo accoglie in casa, lui tenta di stuprarla: arrestato tunisino

Torino – Un ragazzo tunisino di 23 anni è stato arrestato nella mattinata di ieri, venerdì 20 ottobre 2023, in borgo Navile a Moncalieri con l’accusa di violenza sessuale. Avrebbe cercato di stuprare una donna sulla trentina che lo aveva accolto in casa dopo una serata insieme. La vittima è riuscita a sfuggirgli e a chiudersi in bagno chiedendo aiuto con il cellulare. Quando i militari della compagnia cittadina sono arrivati sul posto, lui non ha opposto alcuna resistenza anche se ha cercato di giustificarsi dicendo che si era trattato di un equivoco. www.torinotoday.it