Usa, manifestazione ebraica pro-Gaza: 500 arresti

ROMA, 19 OTT – E’ di 500 arrestati, fra cui circa 20 rabbini, il bilancio della manifestazione davanti al Congresso americano per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. La protesta è stata organizzata da due organizzazioni ebraiche che si battono per la liberazione dei palestinesi. Jewish Voice for Peace (Jvp), uno dei gruppi dietro quella che dagli organizzatori viene descritta come “la più grande protesta ebraica in solidarietà con i palestinesi nella storia degli Stati Uniti”, ha detto che la polizia del Campidoglio ha strappato striscioni con la scritta ‘Cessate il fuoco ora’ mentre i manifestanti con indosso magliette con la scritta ‘Non nel nostro nome’ suonavano gli shofar e cantavano preghiere ebraiche. (ANSA)