Mattarella: ‘la Carta tutela la dignità del lavoro’

ROMA, 18 OTT – “Il valore sociale dell’attività economica, delle imprese, ha acquisito significati ancora più profondi in tempo di mercati globali e di interdipendenza. Il valore sociale passa – come prescrive la Costituzione – dal rispetto della dignità del lavoro, della sua sicurezza, della tutela della salute, dell’ambiente; e il valore che le imprese esprimono si amplia ulteriormente per il loro carattere di moltiplicatore delle opportunità, per le innovazioni che, migliorando produzioni e prodotti, arricchiscono le condizioni di vita comune”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione della premiazione dei Cavalieri del lavoro. (ANSA)