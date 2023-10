Dimesso dal Pronto soccorso, 42enne muore nel parcheggio dell’ospedale

Tragedia colpisce la comunità di Grazzanise. Angelo Lanna, 42enne, in seguito ad un malore accusato lunedì sera, si era recato al pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Da solo, per non mettere in allarme i familiari. Le prime analisi degli enzimi, stando a quanto riportato cronachedi.it, sarebbero risultate leggermente alte, ma poi i valori erano rientrati. Dopo il secondo controllo, che aveva mostrato una situazione normale, Angelo era stato dimesso.

Purtroppo, uscito dal parcheggio, la sua vettura si è arrestata alla rotatoria che si trova all’esterno dell’area di sosta. A colpirlo, un altro malore. Una guardia giurata ha allertato immediatamente i soccorsi, ma quando il 42enne è rientrato al pronto soccorso, era già troppo tardi.

I familiari, appresa la notizia, hanno sporto denuncia per far luce sulle cause del decesso. La salma dell’uomo è stata sottoposta a sequestro e trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia. Lutto nella città di Grazzanise dove il 42enne era molto conosciuto e ben voluto. https://internapoli.it