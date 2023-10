Terrorismo, Tajani: ‘non drammatizzare’

“Non bisogna abbassare la guardia, non bisogna drammatizzare, la nostra intelligence lavora in Italia e all’estero, le forze dell’ordine sono all’opera per prevenire e reprimere quando necessario. Tutti i siti più a rischio sono presidiati, facciamo tutto ciò che serve”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a margine di un incontro con i vertici di Assolombarda, a proposito del rischio terrorismo legato alla situazione in Medio Oriente. (askanews)