Terrorismo islamico, Tajani: “L’Europa saprà reagire”

“Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con preoccupazione le notizie sull’attentato compiuto a Bruxelles, nel cuore dell’Europa. L’Italia condanna con decisione ogni forma di violenza, fanatismo e terrorismo, ed esprime il più profondo cordoglio per le vittime e per le loro famiglie”. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Tajani: “L’Europa saprà reagire a qualsiasi minaccia”

“Il governo segue con attenzione quanto sta accadendo a Bruxelles, ed esprime solidarietà alle famiglie delle vittime. Condanniamo ogni forma di terrore e violenza. L’Europa saprà reagire a qualsiasi minaccia”. Così su X il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.

Macron: “La nostra Europa è a soqquadro”

“La nostra Europa è messa a soqquadro”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, in visita in Albania, ha reagito a quello che ha definito “l’attentato terrorista islamico” di Bruxelles.

Ursula von der Leyen: uniti contro il terrorismo

“Il mio pensiero va questa sera alle famiglie delle due vittime dell’ignobile attentato avvenuto a Bruxelles. Il mio assoluto sostegno alle forze di polizia belghe affinché catturino rapidamente il sospettato. Siamo uniti contro il terrorismo”

