PIAZZA LIBERTA’, Armando Manocchia: i bambini sono davvero tutelati?

PIAZZA LIBERTA’, introduzione di Armando Manocchia alla puntata di domenica 15 ottobre 2023

“Come da impegni presi, si torna a parlare dell’indottrinamento gender nelle scuole di ogni ordine e grado: dalla masturbazione alla carriera Alias, fino alle asportazioni degli organi genitali per cambiare sesso.

L’impressione è che si stai sdoganando, si sta normalizzando o addirittura legalizzando la pedofilia.

L’impressione è quella per cui si cerca di negare la sofferenza di bambini vittime delle violenze sessuali.

L’impressione è quella per cui certi adulti aditi alla protezione dell’infanzia siano lì proprio per abusare i bambini che dovrebbero proteggere.

L’impressione è quella per cui certi magistrati affidano i bambini che denunciano l’incesto proprio al genitore violentatore.

L’impressione è quella per cui certi magistrati rifiutano di applicare le leggi sulla protezione del bambino e di disprezzarne le conseguenze in termini di salute pubblica e di analisi scientifiche: soprattutto pedopsichiatria, psicologia, neuroscienze.

L’impressione è quella per cui certi magistrati non rispettano il principio di separazione dei poteri e rovesciano la piramide normativa di Kelsen ponendosi al di sopra di ogni legge, di ogni regolamento e di ogni dato scientifico.

Se mai l’impressione corrispondesse alla realtà, si tratterebbe di un bel salto nella Finestra di Overton.”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta