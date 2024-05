Velletri, parroco porta in carcere droga e smartphone ai detenuti

Ha portato in carcere oltre un chilo di hashish, cocaina e smartphone per i detenuti del carcere di Velletri. Per lui sono subito scattate le manette. A finire nei guai lo scorso 8 maggio è stato Maurizio Verlezza, parroco di Velletri e figura conosciuta ai Castelli e in tutta Italia la sua attività svolta nel volontariato.

Secondo quanto appreso, il sacerdote, 63 anni, è stato colto in flagranza insieme a un detenuto mentre introduceva nel carcere di Velletri due smartphone dentro scatole di cioccolatini e 1,1 chilogrammi circa di hashish e circa 60 grammi di cocaina nascosti all’interno di recipienti di plastica. Entrambi sono stati tratti in arresto. L’arresto di don Verlezza ha colto di sorpresa la comunità di fedeli. www.romatoday.it