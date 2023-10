Nato, esercitazione nucleare in Italia

La prossima settimana inizierà l’esercitazione nucleare della NATO, denominata Steadfast Noon, come è consuetudine ogni ottobre. Il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha annunciato in una conferenza stampa, a Bruxelles, che quest’anno l’esercitazione si svolgerà in Italia, Croazia e nella regione del Mediterraneo. Stoltenberg ha sottolineato che si tratta di un’esercitazione di routine che contribuisce a rafforzare la credibilità, l’efficacia e la sicurezza del deterrente nucleare della NATO. Attualmente, “undici Paesi alleati superano o soddisfano la soglia del 2% del Pil nelle spese per la difesa”, ha dichiarato il Segretario generale, che ha anche espresso l’aspettativa che tale numero possa aumentare significativamente l’anno prossimo.

Le esercitazioni dovrebbero tenersi dal 17 al 26 ottobre 2023. Nella precedente edizione, sono stati coinvolti 14 Paesi e fino a 60 aerei, tra cui i bombardieri a lungo raggio B-52. Per raggiungere le aree operative nel Tirreno, verranno utilizzati i corridoi di transito, che si estenderanno dalle basi di Aviano, Ghedi, Amendola, Gioia del Colle e Trapani. Durante l’esercitazione, alcune aree speciali verranno istituite e dovranno essere considerate temporaneamente off-limits durante l’attivazione. Il volo militare è previsto per il 17 e il 23 ottobre dalle 11:00 alle 16:00 locali, il 19 e il 24 ottobre dalle 12:00 alle 17:00 locali e il 26 ottobre dalle 10:00 alle 15:00 locali. L’attivazione delle aree avverrà in coordinamento con le autorità di controllo del traffico aereo civile e militare.

https://tg24.sky.it/mondo/2023/10/16/nato-esercitazione-nucleare-italia