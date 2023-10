Milano, tentato stupro nel centro massaggi: arrestato egiziano

Ha tentato di violentarla mentre lavorava, ma per fortuna la vittima è stata scaltra e si è difesa. È accaduto domenica sera intorno alle 20.30 in zona porta Vittoria, all’interno di un centro massaggi. La vittima una massaggiatrice cinese che stava solo svolgendo il proprio lavoro. L’aggressore, un egiziano di 40 anni, è stato arrestato per tentata violenza e portato a San Vittore.

La 47enne stava effettuando un trattamento su un cliente nel centro massaggi cinese dove lavorava, quando l’uomo ha iniziato a chiederle in maniera insistente di avere un rapporto sessuale con lui.

La donna, rifiutando più volte, si è presto vista aggredire: prima le braccia, poi pugni alla schiena e alle gambe per costringerla al rapporto. La massaggiatrice è riuscita a divincolarsi quel tanto che è bastato per prendere lo spray al peperoncino che aveva a portata di mano, e spruzzarlo sul 40enne. Le urla, poi, hanno attirato gli altri colleghi che hanno placcato l’aggressore nel suo tentativo di fuga. Sul posto gli operatori del 118 e le forze dell’ordine che hanno trasportato l’uomo in carcere. www.milanotoday.it