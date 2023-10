Fiera Libro Francoforte, cancellato premio a scrittrice palestinese

Adei, l’Associazione degli editori indipendenti, esprime il proprio sconcerto e tutta la propria contrarietà per la cancellazione della cerimonia di premiazione della scrittrice palestinese Adania Shibli decisa dalla Fiera di Francoforte (Germania).

L’associazione giudica incredibile che un’autrice pluripremiata, fra l’altro finalista all’International Booker Prize del 2021, i cui romanzi sono da tempo pubblicati in Italia, venga oscurata solo perché palestinese.

E tanto più stridente appare l’affermazione di voler dare più spazio e visibilità alle «voci ebraiche e israeliane».«La Buchmnesse – sostiene Andrea Palombi, presidente di Adei – pur come fiera di diritti, è da sempre uno dei crocevia della cultura internazionale e come tale dovrebbe essere luogo in cui garantire il confronto più ampio, tra le voci più diverse a livello internazionale, anche e forse soprattutto quando il rumore delle armi si fa più assordante». Se resta doverosa la condanna assoluta di quanti non si preoccupano di fare strage fra i civili, operare esclusioni e censure solo in base alla nazionalità significa sottomettere anche la cultura alla logica delle armi. (askanews)