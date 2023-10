PIAZZA LIBERTA’ ritorna domenica 15 ottobre 2023

EMERGENDER: SI STA SDOGANANDO LA PEDOFILIA?

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna domenica 15 ottobre 2023 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Come promesso, Armando Manocchia torna a trattare il tema dell’indottrinamento gender nelle scuole di ogni ordine e grado. Quello che è più grave, e che stigmazizza con gli ospiti, è più che un’impressione quella per cui, si sta sdoganando, si sta normalizzando o addirittura si sta in qualche modo legalizzando la pedofilia. Oltre a cercare di negare la sofferenza dei bambini vittime delle violenze sessuali, si ha l’impressione che alcuni adulti, aditi alla tutela dell’infanzia, siano lì invece per ”abusare” dei bambini che dovrebbero proteggere.

Le gentili ospiti di questa puntata sono:

Avvocato Ines BUONORA mediatrice familiare;

Professoressa Giusi D’AMICO insegnante scuola primaria presidente Associazione Non si tocca la famiglia

Dott.ssa Silvia GUERINI attivista e saggista.

Professoressa Francesca Romana POLEGGI docente. Direttore Editoriale di Provita & Famiglia. Membro di Provita&famiglia onlus.

Professoressa Patrizia SCANU, Gestalt Counselor.