Cosenza, malore alla guida: muore 48enne

Stava percorrendo Viale della Repubblica alla guida di un’Audi A4 quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. L’uomo, Luigi Mancini 48 anni di Cosenza, ha perso la vita mentre l’auto, rimasta priva di controllo, è carambolata sui veicoli in sosta sul lato destro della carreggiata. Almeno tre quelli danneggiati. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte.

Inutile l’intervento di un’ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della polizia locale e gli addetti della Deam Sud per il ripristino del manto stradale. Non è escluso che la vittima, resasi conto dello stato di grave malessere, fosse diretta proprio verso l’ospedale. L’incidente infatti, è avvenuto a poche centinaia di metri dal pronto soccorso dell’Annunziata.

