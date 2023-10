Noci, 4 ragazzi delle medie si denudano, bestemmiano e devastano una chiesa

Quattro ragazzi delle medie vandalizzano una chiesa: è successo a Noci, nel barese. La denuncia arriva da Gregorio Gabriele, priore della Confraternita di Maria Ss. Addolorata, custode e responsabile della Chiesa del Carmine. Nella giornata di mercoledì, scrive in un post pubblicato su Facebook, “è avvenuto un fatto davvero increscioso. Un gruppo di quattro ragazzi provenienti dalla scuola media Gallo (usciti anticipatamente a causa di un’assemblea sindacale) sono penetrati all’interno della Chiesa del Carmine e l’hanno letteralmente dissacrata e vandalizzata”.

Per oltre mezz’ora, sottolinea Gabriele, “i cari ragazzi si sono divertiti a divellere le porticine dei tabernacoli, bestemmiare pesantemente, salire e scendere dalla cantoria (mettendo a rischio la loro incolumità), ballare, denudarsi, cospargere il pavimento di gel igienizzante, manomettere l’organo (il più antico di Noci), gettare rifiuti in chiesa e dar fuoco al lucernario, rischiando una catastrofe a causa della presenza in loco di stoffe infiammabili”.

Il priore della confraternita aggiunge: “Oggi stesso – ieri, ndr – mi recherò presso la Scuola media Gallo (i ragazzi indossavano la divisa ufficiale dell’Istituto) per parlare con la preside e per incontrarli. Voglio capire cosa li ha spinti ad assumere questo comportamento discutibile e spericolato. Desidero che tutti i giovani di Noci, con la collaborazione degli insegnanti, vengano sensibilizzati affinché quello di ieri resti un fatto isolato. Se da minorenni sono capaci di ciò, da maggiorenni cosa potranno combinare?!” A quanto ha riferito lo stesso Gabriele successivamente, l’incontro è avvenuto e i ragazzi, accompagnati dai genitori, si sono “sinceramente scusati” dell’accaduto.

