Migranti, Kissinger: “Germania ha commesso grave errore”

Sui migranti la Germania “ha commesso un grave errore”.

Lo ha detto Henry Kissinger, già consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di Stato Usa, criticando la politica tedesca in materia di immigrazione.

“E stato un grave errore far entrare così tante persone di culture, religioni, convinzioni completamente diverse“, ha spiegato, commentando le immagini “dolorose” degli immigrati arabi che, nelle strade di Berlino, hanno festeggiato l’attacco di Hamas in Israele. tgcom24.mediaset.it

Islamic Jihad in Europe. Berlin, Muslims celebrate the massacre of civilians, women and children carried out in Israel by Hamas Islamic terrorists. pic.twitter.com/FxyZxQ7Uuw

