Immigrazione clandestina, nuovi sbarchi a Lampedusa

Nuovi arrivi di migranti a Lampedusa. In poche ore, cinque sbarchi sull’isola dalla tarda serata

I primi 17 tutti uomini, sono stati rintracciati ieri sera sulla terraferma, così come altri 31 migranti, tra cui 3 donne e sei minori. Poi nella notte si sono succeduti tre sbarchi, con rispettivamente 50 migranti a bordo, 48 e 40. Provengono dal Ghana, Egitto, Burkina Faso, Sudan sud Sudan. Ma anche dal Bangladesh, Eritrea, Marocco, Egitto e Somalia. Sono stati trasferiti tutti all’hotspot dell’isola di Lampedusa.

Poi un barchino di circa 4 metri su cui viaggiano 21 tunisini e libici, tra cui 2 minori, è stato intercettato dagli uomini della Guardia costiera. Ai soccorritori hanno detto di essere partiti da Zarzis, in Tunisia, martedì sera. Altri 12, invece, sono riusciti a raggiungere direttamente l’isola: i carabinieri li hanno rintracciati a Cala Pisana. Tra loro anche due donne e altrettanti minori accompagnati. Arrivano da Tunisia e Marocco e per il viaggio avrebbero pagato 2mila dinari tunisini. Con gli ultimi arrivi salgono a quota 230 i migranti ospiti dell’hotspot di contrada Imbriacola. Per la mattina non sono previsti trasferimenti. (Adnkronos)