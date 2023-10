I migliori consigli per tornare in forma dopo le vacanze

Cercare di tornare in forma dopo il periodo di vacanza. In quanti cercano di mettere in pratica tutto questo? Le donne in particolare cercano la crema migliore per donare nuovamente alla pelle un tocco che possa togliere diverse imperfezioni, come l’eccesso di liquidi. Uno dei prodotti più apprezzati è Somatoline 7 notti. Scopriamo i suoi effetti, le motivazioni per cui è così ricercato e le modalità di utilizzo.

Dopo la vacanza urge tornare al massimo della forma

Si aspettano per un anno interno, finiscono purtroppo n pochissimo tempo e bisognerà effettuare un grande sforzo per tornare in forma dopo un bel periodo di relax. Di che cosa stiamo parlando? Ovviamente delle vacanze. I giorni che passiamo con amici o con la famiglia lontano dal caos e della routine lavorativa di tutti i giorni che portano anche ad una fase di rilassamento per quanto riguarda il nostro fisico.

La dieta? Certamente ma attenzione anche alla pelle

Viene subito in mente l’aspetto culinario certamente ma bisognerà riportare al top della forma anche l’aspetto esteriore: la pelle su tutti, messa sotto pressione da raggi del sole, acqua salata, cloro e gli immancabili agenti atmosferici. Questione di persone “fissate”? No, qui si tratta di tenere in salute la propria pelle e tornare a farla splendere, specialmente per chi sa trattarla anche durante gli altri periodi dell’anno.

Avete mai provato prodotti specifici per tornare alla routine quotidiana?

Come fare allora per apparire in piena forma quando di torna all’ufficio davanti ai colleghi? Ci sono tantissimi prodotti che si possono trovare nei negozi specializzati così come in quelli online. Queta modalità infatti sta riscuotendo sempre un maggiore successo, vista la grande facilità di scelta a seconda delle proprie esigenze o anche a seconda di quella che è il tipo di pelle.

Somatoline 7 notti, crema dagli effetti snellenti contro i liquidi in eccesso

Ad esempio, Somatoline 7 notti uno dei prodotti più conosciuti e apprezzati dalla clientela, femminile ovviamente. Di che cosa si tratta? Parliamo di una crema snellente uruto per trattare l’eccesso dei liquidi sulle cosce, sui fianchi e anche sui glutei. Nello specifico questo tipo di prodotto è indicato per andare a ridurre quelle che sono le adiposità localizzate, drenare i liquidi che sono in eccesso e infine levigare la pelle.

Azione idratante e drenante, gli effetti su tutti i tipi di pelle

L’azione di Somatoline snellente 7 notti è efficace: si tratta infatti di un articolo idratante, drenante e anche snellente. In molti potrebbero chiedere su quali tipi di pelle è consigliabile l’utilizzo. Si avrò il piacere di sapere durante l’acquisto che si tratta di qualcosa adatta a qualsiasi tipi di pelle, anche quella maggiormente sensibile. Una cosa molto importante, non tutti i prodotti del settore che si possono trovare in commercio riescono a garantire questa cosa.

Quali caratteristiche di un prodotto così efficace?

Ma andiamo a vedere più da vicino Somatoline snellente 7 notti e quali sono le sue principali caratteristiche. È bene ricordare e allo stesso tempo sottolineare che si parla di un trattamento urto contro le adiposità localizzate maggiormente sui fianchi ma anche sulle cosce. La texture è molto ricca e sensoriale, caratterizzata maggiormente da un effetto caldo. La formula che la rende così efficace vede ben il 95% di ingredienti di origine naturale.

Questi ingredienti in particolare sono:

– Sale Marino 10%: per osmosi, drena i liquidi cutanei in eccesso.

– Burro di Karité: nutriente ed idratante.

– Alga Bruna: contrasta l’accumulo di grassi e zuccheri all’interno degli adipociti.

– Argilla Bianca: ricca in Sali Minerali, crea un effetto impacco che favorisce la penetrazione e l’azione degli ingredienti attivi.

– Dermatologicamente testato anche sulla pelle più sensibile.

– Non ci sono parabeni.

Intervenire subito sulla pelle dopo i giorni di vacanza

Insomma, Somatoline skin expert 7 notti è una crema ha tutte le qualità per riportare la pelle a una nuova vitalità. È quello che molte donne cercano dopo il breve o lungo periodo trascorso in vacanza. Nei giorni di riposo infatti come abbiamo accennato il sole, tanto per fare un esempio, potrebbe lasciare segni importanti sulla cute. Bisognerà intervenire in maniera veloce e recarsi nel negozio specializzato o cercare questa crema sui siti specifici in modalità online.

Applicazione per un mese, vasetto da 400 ml

Ma come utilizzare questa crema? Avete mai provato questo tipo di prodotto? Spesso si tende a commettere l’errore di saper utilizzare ogni tipo di crema, aspettando gli effetti. Non sempre è così. Per la Somatoline bisognerà applicarla appunto la sera per 7 notti, massaggiando dal ginocchio verso la vita finché lo stesso prodotto non sia completamente assorbito. Il consiglio è quello di applicare questa crema per 4 settimane. Il formato? Troverete il vasetto da 400 ml. Nel caso in cui foste donne in gravidanza così come in allattamento il consiglio migliore è sempre quello di rivolgersi al proprio medico curante prima di utilizzare la crema stessa