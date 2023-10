Dopo X e Meta, la UE vuole censurare anche TikTok

BRUXELLES, 12 OTT – Dopo X e Meta, Bruxelles mette in guardia anche TikTok sulla disinformazione e i contenuti illegali apparsi sulla piattaforma a seguito dell’attacco di Hamas in Israele. In una lettera indirizzata al ceo del social cinese, Shou Zi Chew, il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, avverte:

“TikTok ha l’obbligo particolare di proteggere i bambini e gli adolescenti dai contenuti violenti e dalla propaganda terroristica“, facendo riferimento a video che “raffigurano la presa di ostaggi”. La piattaforma ha ora 24 ore per rispondere alle contestazioni Ue illustrando la sua strategia per frenare la disinformazione. (ANSA).