Nave Emergency preleva 22 migranti in zona sar libica

ROMA, 07 OTT – Si è concluso in mattinata il recupero di 21 migranti nel Mediterraneo centrale da parte della Life Support di Emergency. L’operazione è avvenuta in acque internazionali in zona sar libica e, seocndo quanto racconta la Ong, l’imbarcazione era alla deriva.

“I 21 naufraghi – ha commentato Emanuele Nannini, capomissione della Life Support – erano partiti da Tripoli ieri sera alle 20. Tra di loro anche un uomo con delle ustioni alle gambe e schiena causate dalla miscela di acqua salata e carburante, l’unico caso medico, fino ad ora, che ci è stato riportato dallo staff sanitario a bordo. Senza il nostro intervento l’imbarcazione non sarebbe riuscita a raggiungere nessuna costa poiché il loro motore non funzionava più ed erano alla deriva.”

Konare: “ecco come funziona il traffico di esseri umani”