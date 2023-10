Malore improvviso, il sindaco Luciano Fatigati muore a 41 anni

Lutto cittadino a Tora e Piccilli per la scomparsa improvvisa del sindaco Luciano Fatigati, morto a soli 41 anni in seguito ad un malore nella giornata di venerdì 6 ottobre.

La comunità di Tora e Piccilli si stringe nel dolore. Oggi, sabato 7 ottobre, alle 15,30 nella parrocchia di San Giovanni Apostolo Evangelista, nella frazione di Piccilli, si celebreranno i funerali della fascia tricolore. Il vicesindaco Annarita Simone, facendosi interprete dei sentimenti della popolazione, ha proclamato il lutto cittadino con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta presso la sede comunale e disponendo l’osservanza di un minuto di silenzio nel prossimo consiglio comunale, il primo senza Fatigati. Nell’ordinanza si invitano anche le organizzazioni sociali, culturali e le attività produttive a manifestare cordoglio nelle forme ritenute opportune, tra cui anche la sospensione delle attività durante la cerimonia funebre.

La scomparsa improvvisa di Fatigati ha gettato nel dolore l’intera comunità di Tora e Piccilli. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social. “Non doveva finire così”, scrive un’utente. Anche la locale squadra di calcio lo ricorda: “Ti sei fatto in 4 sempre per permetterci di giocare e lo hai dimostrato perché dicevi sempre che la squadra era l’orgoglio del paese e che doveva portare il nome del paese in alto”, si legge in un post.

Commovente il ricordo di un cugino che lavorava per l’impresa di trasporti di Fatigati. “Sei stato sempre a disposizione di tutti, ti facevi in quattro quando ti chiedevono un piacere. Dicevi sempre che tu morivi presto per questo dovevi fare tutto quello che ti passava per la testa, e avevi ragione pure su questo. Però così presto no, così ci hai spezzato il cuore a tutti”. www.casertanews.it