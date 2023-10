Aggressione Le Foche, Bassetti: ‘colpa dei ciarlatani in Tv’

“E’ incredibile quello che è accaduto a Le Foche, ormai prima o poi capita a tutti. Siamo arrivati alla declinazione della medicina secondo a chi passa per strada. I ciarlatani in Tv hanno portato a questo: durante la pandemia Covid si è data voce, male, a chi ha fatto della violenza una ragione di vita”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, interviene sull’aggressione all’immunologo Francesco Le Foche, ricoverato in prognosi riservata all’Umberto I di Roma.

Leggi anche

► Immunologo Le Foche picchiato da un paziente che lo accusa di avergli dato la terapia sbagliata

“Un Paese dove si manda un medico in rianimazione – afferma Bassetti – è finito. Si devono prendere dei provvedimenti, i medici vanno rispettati e non picchiati”. Bassetti ha denunciato più volte le aggressioni verbali e fisiche ricevuti in questi anni da no-vax.ADNKRONOS

Dalla trasmissione “Zona bianca” – rete 4