Immunologo Le Foche picchiato da un paziente

Vittima un noto medico romano, Francesco Le Foche, immunologo del day hospital del centro di Clinica Avanzata del policlinico Umberto I. Ad aggredirlo un paziente, convinto di essere stato curato male. Per questo si è presentato intorno alle 18:00 di giovedì nello studio del medico – famoso anche per aver partecipato ad alcune trasmissioni televisive durante il periodo del Covid19 – di via Po, in zona Salario, e lo ha picchiato violentemente.

Agli agenti del commissariato Villa Glori intervenuti sul posto il paziente – un 36enne romano – ha raccontato di avere un’infezione alla colonna vertebrale e che il dottore, avesse sbagliato terapia e farmaci. Per questo lo ha colpito a mani nude ferendolo gravemente.

Portata in codice rosso al policlinico Umberto I, la vittima è tutt’ora ricoverata in prognosi riservata al reparto chirurgia maxillo-facciale con un trauma cranico-facciale, la frattura del pavimento orbitario sinistro e del setto nasale.

Il 36enne, romano è stato arrestato per tentato omicidio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

