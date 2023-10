Prof. Sinagra: il daltonismo giuridico

DALTONISMO GIURIDICO – di Augusto Sinagra

Il mio illustre Collega costituzionalista Prof. Fulco Lanchester, non richiesto da nessuno, ha approvato la decisione della giudice di Catania a proposito degli ultimi sbarchi, argomentando in forza di irrinunciabili diritti e libertà costituzionali.

Peccato che l’insigne giurista non abbia fatto sentire la sua autorevole “voce” quando per più di due anni e’ stato un susseguirsi di norme legislative e regolamentari che hanno fatto strame della Costituzione fino al punto di introdurre la inedita figura del ricatto a mezzo legge a proposito della obbligatorietà dei famigerati sieri magici che hanno provocato e provocano in Italia la morte di centinaia di migliaia di persone, soprattutto giovani.

Forse perché quei provvedimenti ebbero la approvazione del nostro amato Capo dello Stato?

La domanda sorge spontanea, come si usa dire: sarà che il “nostro” è seriamente impegnato nello “studio” per essere nominato giudice costituzionale di designazione presidenziale, in sostituzione della (finalmente) “uscente” Sciarra Silvana?

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO