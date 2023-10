80 anni fa moriva Norma Cossetto, stuprata e infoibata dai partigiani comunisti

TRIESTE, 05 OTT – Ottanta anni fa veniva uccisa Norma Cossetto, istriana, infoibata nell’autunno del 1943, a soli 23 anni. La Cossetto frequentava l’Università di Padova quando fu incarcerata in una scuola di Antignana in Croazia dove fu violentata e seviziata prima di essere infoibata dai partigiani titini, da mesi sulle sue tracce.

Oggi alle ore 18.00 in prossimità della stele a lei dedicata nell’omonima via, si terrà la consueta cerimonia commemorativa, organizzata dalla Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Nel corso della cerimonia di ricordo, l’Amministrazione comunale di Trieste, presente con il sindaco Roberto Dipiazza, deporrà una corona d’alloro e renderà omaggio al sacrificio della martire. Alla memoria di Norma Cossetto nel 1948 l’Università di Padova le conferi’ la laurea postuma ad honorem per celebrarne la memoria e nel 2005 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi le conferi’ la medaglia d’oro al merito civile per la difesa della liberta’. Dal 2011 una targa celebrativa la ricorda nel cortile littorio di Palazzo Bo, storica sede universitaria patavina. (ANSA).