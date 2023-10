Morti improvvise, lettera alle Istituzioni

Questa è la lettera sottoscritta da medici, ricercatori e associazioni operative su tutto il territorio nazionale che reca richiesta, alla luce di sempre più numerosi studi, di non prescindere, nell’osservazione del fenomeno delle morti improvvise, dall’accertamento di eventuali correlazioni con il vaccino antiCovid

Al Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto

presidente@pec.regione.calabria.it

Ai componenti il Consiglio Regionale della Calabria

consiglioregionale@pec.consrc.it

Alla garante della Salute

Dott.ssa Anna Maria Stanganelli

garantesalute@pec.consrc.it

e, per conoscenza:

Al Ministro della Salute, On. Orazio Schillaci

seggen@postacert.sanita.it

Tempo fa, come scienziati appartenenti alla comunità scientifica di primissimo piano, come medici, come giuristi, come società civile, abbiamo sollevato più e più volte il problema degli eventi avversi legati alla vaccinazione anticovid-19. Abbiamo portato una quantità rilevante di studi, certificati, revisionati, pubblicati su riviste prestigiose, che costituiscono un solido corredo scientifico, affiancato anche da valutazioni giuridiche che meritano attenzione. L’opinione pubblica man mano sta diventando sempre più cosciente della realtà dei fatti. Anche la politica sembra non poter più ignorare questa realtà che ora è sotto gli occhi di chi vuol vedere. Infatti, ora anche molte amministrazioni regionali si sono accorte di questa inquietante circostanza e attivate per indagare sul problema.

Tuttavia, notiamo con grande delusione che, se da una parte il problema dei malori e delle morti improvvise, soprattutto nella fascia giovanile esente da patologie, comincia ad essere preso in considerazione da alcune amministrazioni locali, dall’ altra ne viene, invece, distorta la causa: infatti, tra i fattori da attenzionare, è totalmente assente l’evento vaccinale. Facendo credere alla popolazione di indagare finalmente sul fenomeno, si liquiderà, invece, la causa più importante distraendo così l’attenzione dei cittadini e destinando anche fondi pubblici a cause meno rilevanti.

Rientrano in questa strategia la recente proposta di legge del PD (numero 862/23) e le iniziative di alcune regioni.

Ancora una volta vengono ignorate le evidenze scientifiche e cliniche di una parte rilevante della comunità scientifica e medica. Ignorando l’impatto delle vaccinazioni anticovid-19 si ignora un fattore rilevante e ciò indurrà a una distorsione dei risultati. Diversi studi dimostrano con sempre più chiarezza una maggiore incidenza di miocarditi e pericarditi in soggetti vaccinati rispetto a soggetti non vaccinati la cui incidenza (di eventi cardiovascolari in questi ultimi) coincide con quella dei controlli non covid.

Inoltre, i malori improvvisi e gli eventi fatali sono riconducibili spesso a cause diverse da quelle cardiache e questo fatto viene ignorato dalle varie proposte di legge e programmi regionali.

Le stesse case produttrici già da molti mesi, nei loro documenti relativi ai vaccini anti-covid-19 riportavano incidenza di eventi avversi e fatali. Infatti, già prima dell’approvazione emergenziale del farmaco BNT162b2 mRNA cumulativamente, dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 la Pfizer riportava sui soggetti sottoposti a sperimentazione (158.893) un totale di 42086 segnalazioni di effetti avversi (25379 confermati clinicamente). Nello stesso documento aggiungono anche una tabella (tabella 1 pagina 7) in cui si evidenzia che i casi fatali erano 1223 (1 caso mortale su 34 casi di eventi avversi, quindi, secondo il loro documento il 2,906% degli eventi avversi sono mortali).

Nell’aggiornamento della scheda tecnica di settembre 2023 le case produttrici specificano che ”alcuni casi hanno richiesto il supporto in terapia intensiva e sono stati osservati anche casi fatali.

Le case produttrici ammettono, quindi, senza ambiguità alcuna, che tale inoculazione può provocare anche la morte. Di conseguenza, anche l’Autorità Europea per il Farmaco (EMA) e la Commissione Europea ammettono, che i vaccini Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna possono indurre miocarditi e pericarditi con complicanze in alcuni casi fatali.

Con queste ammissioni chiediamo alle amministrazioni regionali che hanno mostrato un’apertura verso il problema degli eventi avversi e dell’aumento di mortalità, come sia possibile, alla luce dei dati disponibili, ignorare la correlazione di questi con l’evento vaccinale e ignorare la necessità di analizzare indicatori biologici e clinici che possano prevenire e curare tali eventi anche fatali.

Chiediamo, altresì, a quelle amministrazioni non ancora sensibili alla problematica, di attivarsi, come da nostra richiesta inviata prima dell’estate ad ogni singola Regione.

Prof.ssa Bianca Laura Granato,Senatrice XVIII legislatura, Comitato Calabria per la Verità e Dott.ssa Laura Teodori Già dirigente di Ricerca

Dott. Vincenzo Veltri, presidente Comitato “Oltre”, Castrovillari

Avv. Valeria Panetta e Avv. Manola Bozzelli ARBITRIUM

Avv. Stefano Galeani DIRITTI UMANI E SALUTE

Norma Gaudio vicepresidente ADV ALBERO DELLA VITA

Dott. Paolo Fangucci Presidente ADV ALBERO DELLA VITA

Avv. Lina Manuali

Avv. Frida Chialastri

Giusy Pace IDU

Dott.ssa Luciana Beccaria Associazione IL FILO DI ARIANNA

Avv. Jenni Lo Presti, presidente COMITATO IMMUNI PER SEMPRE

Dott.ssa Beatrice Marinelli, portavoce COORDINAMENTO COMITATI GUARITI

Dott. Gianluca Salvatori OSA

Dott.ssa Erminia Maria Ferrari Medico, presidente CLN Resistenza, presidente IL CORAGGIO DELL’ANIMA

Dott.ssa Tiziana Gagliardi Medico medicina generale

Avv. Francesco Caronia

Avv. Clementina Baroni

Dott Alberto Dallari Medico neurologo e geriatra.

Avv. Andrea Perillo

Dott.ssa Margherita Eichberg e Dott. Maurizio Federico, Associazione L.I.S.A.

Avv. Antonio Ferdinando De Simone Presidente UIF Roma Unione Italiana Forense

Avv. Elisabetta Rampelli UIF Nazionale Unione Italiana Forense

Diana Romano Presidente Associazione Libera Italia

Dott.ssa Maria Teresa Turrini, Medico, Presidente CO.S.AR Comitato Sanitari Arezzo

Dott.ssa Enrica Minelli, Medico

Dott.ssa Alessandra Chiavegatti, Magistrato

Avv. Rita Fontanesi

Dott.ssa Angela Galassi

Dott.ssa Bruna Maccarrone psicologa psicoterapeuta

Avv. Francesca Ceccarelli

Dott.ssa Maria Antonietta Balzola Medico psichiatra

Avv. Chiara Attala

Avv. Massimiliano Napoli

Maresciallo Marco Billeci Coordinamento 15 Ottobre

Avv. Monica Consalvi

Dott. Alessio Fortunati

COORDINAMENTO COMITATI GUARITI

ASSOCIAZIONE ARBITRIUM

ASSOCIAZIONE DIRITTI UMANI E SALUTE

ASSOCIAZIONE STOP THE BIOLAB

COMITATO SANITARI AREZZO

COORDINAMENTO 15 OTTOBRE

ASSOCIAZIONE LIBERA ITALIA