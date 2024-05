Malore fatale, muore carabiniere di 48 anni

CAPRIATI A VOLTURNO / MONTERODUNI – La mattina di giovedì 23 maggio, il 48enne Pasqualino Francescone si è recato a lavoro presso la Stazione dei Carabinieri di Capriati a Volturno, dove da brigadiere vi lavorava da dieci anni. Terminato il suo turno di lavoro, rientrato nella sua abitazione dove l’attendevano la giovane moglie ed i due figli, un malore improvviso ha stroncato la sua esistenza terrena.

Pasqualino Francescone era originario di Monteroduni, in provincia di Isernia, e come detto in precedenza erano dieci anni che viveva in Capriati a Volturno per lavoro.

Adesso la fiamma caratterizza che impera sul cappello dei carabinieri, sul cappella del brigadiere Pasqualino Francescone, illuminerà e riscalderà dal Cielo i suoi familiari ed in particolar modo i suoi figli.

www.craterenews.it