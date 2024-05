Novara, albanese arrestato dalla polizia con 24 kg di droga

La Polizia di Stato di Novara, nel pomeriggio del 22 maggio u.s., nel corso dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino albanese di 41 anni residente a Novara, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana, ai sensi dell’art. 73 c. 1 bis D.P.R. 309/90.

Il predetto, già noto alle forze dell’ordine, veniva sottoposto a perquisizione personale e locale presso la propria abitazione di residenza. L’atto consentiva di rinvenire inizialmente 500 grammi di hashish suddiviso in 5 panetti da 100 grammi ciascuno, materiale da confezionamento e un bilancino di precisione.

Ulteriori accertamenti più approfonditi effettuati nei pressi dell’abitazione del cittadino albanese, hanno permesso di individuare un’autovettura in completo stato di abbandono, risultata intestata al cittadino albanese, al cui interno al termine della perquisizione, sono stati rinvenuti circa 23 chili e 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, celati in due distinti trolley.

La sostanza stupefacente rivenuta, analizzata presso il locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica è risultata essere hashish per un peso totale lordo di circa 11 chili e 362 grammi e marijuana per un peso totale lordo di circa 12 chili e 894 grammi per un totale di oltre 24 chili di sostanze stupefacenti.

Al termine degli atti di rito la persona è stata associata presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.