Conte: ‘l’Italia riconosca lo Stato di Palestina’

“Spagna, Irlanda e Norvegia annunciano ufficialmente il loro riconoscimento dello Stato di Palestina. Deve farlo anche l’Italia!”

Lo ha scritto su X il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

“Invece Tajani ci spiega – ha aggiunto l’ex premier – che ‘l’Italia si è astenuta sul voto Onu per il riconoscimento della Palestina perché sta alla guida del G7 e la maggioranza dei Paesi che ne fanno parte si è astenuta’. Questo è il Governo Meloni. Non c’è da aggiungere altro. Vediamo cosa fa la maggioranza nel G7 e li seguiamo. Ci siamo ridotti a questo”.

“L’Italia non guida, l’Italia non sceglie, l’Italia si gira dall’altra parte. Come quando si sono astenuti su tregua e cessate il fuoco mentre morivano migliaia di donne e bambini palestinesi sotto le bombe a Gaza. Questa – ha concluso Conte – non è la nostra Italia”. (askanews)