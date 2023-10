Immigrazione clandestina, Polonia: controlli a confine con la Slovacchia

ROMA, 03 OTT – La Polonia ha deciso di ripristinare temporaneamente il controllo al confine con la Slovacchia. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Mariusz Kamiński, sottolineando che rispetto all’anno scorso l’immigrazione clandestina e il numero dei migranti individuati in Slovacchia sono aumentati di quasi il mille per cento. “In sole due settimane abbiamo individuato e arrestato 551 migranti illegali”, ha detto Kaminski, citato dall’agenzia Pap. I controlli saranno introdotti a mezzanotte e dureranno per 10 giorni, ma è molto probabile che verranno prolungati, ha spiegato. (ANSA).

Obrona nienaruszalności granicy jest obowiązkiem, ale też prawem każdego państwa. Zareagowaliśmy na działania reżimu Łukaszenki inspirowanego przez Moskwę. Żołnierze oraz funkcjonariusze służb broniący polskiej granicy stawiali i stawiają czoła realnemu zagrożeniu. Za to jesteśmy… pic.twitter.com/AVMgOpjOiV — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 1, 2023