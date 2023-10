“L’Ucraina si arrende. La fine si avvicina. Viene utilizzata una radiofrequenza speciale per consentire ai soldati ucraini di arrendersi in sicurezza alle forze russe. Prepararsi per l’esecuzione di Zelensky prima della cattura.

Migliaia di soldati ucraini hanno deciso di arrendersi all’esercito russo. Queste rese sono state viste anche attraverso una frequenza radio russa appena istituita. Clayton Morris, un giornalista americano, ha espresso il suo stupore e ha detto: Questa è una storia che i media occidentali non vogliono che tu veda.”

Lo scrive su X Jim Ferguson, ex candidato parlamentare con il Brexit Party.

Breaking: Ukraine Surrendering. The end approaches.

Special radio frequency being used so that Ukrainian soldiers can safely surrender to Russian forces.

Prepare for #Zelensky to run before capture.

Thousands of Ukrainian soldiers are opting to surrender to the Russian Army.… pic.twitter.com/joh9GPvtXX

— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) October 2, 2023