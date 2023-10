Armando Manocchia, direttore di ImolOggi, raccoglie la gravissima denuncia di Maurizio Coluccio – ex agente di polizia stradale affetto da una rara e terribile malattia autoimmune, che attualmente si trova in Messico per curarsi – e Maria Grazia De Fusco – sorella di un poliziotto deceduto qualche anno fa.

La vicenda ha origine nel 1999 quando, su alcune auto della polizia stradale, vennero piazzati speciali dispositivi satellitari, antenne che emettevano fasci di energia a radiofrequenza.