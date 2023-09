Spinge la moglie incinta giù dalle scale, arrestato albanese

Colpita davanti al figlioletto. Picchiata nonostante il bimbo che porta in grembo. Una donna di 29 anni, cittadina albanese, incinta, è stata aggredita venerdì mattina a Milano dal compagno, un connazionale di 42 anni, poi arrestato dai carabinieri.

A riferire i fatti è MilanoToday. L’allarme è scattato poco dopo le 10, quando i residenti di un condominio di Ponte Lambro hanno segnalato al 112 una furibonde lite tra i due. I carabinieri del nucleo radiomobile, subito intervenuti, hanno immediatamente raggiunto la vittima, che ha raccontato che l’uomo l’aveva spinta giù per le scale del palazzo dopo averla minacciata e insultata davanti al figlio minorenne.

L’aggressore, completamente ubriaco, è stato rintracciato e fermato ancora davanti all’edificio: dichiarato in arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, è stato poi accompagnato a San Vittore. La vittima, che ha riportato lievi escoriazioni, è stata invece trasportata in ospedale per essere visitata ma fortunatamente è in buoni condizioni.