PIAZZA LIBERTA’ ritorna domenica 1 ottobre 2023

MALATTIA O BENATTIA? DARE CURE O PRENDERSI CURA?

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto condotto da Armando Manocchia, ritorna domenica 1 ottobre 2023 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Siamo una società dalla medicalizzazione facile: ingeriamo pillole o preparati che riducono o annullano la sintomatologia ma non debellano la malattia, non eradicano il problema.

In questa puntata di PIAZZA LIBERTA’ si parlerà di PREVENZIONE. Di prevenzione Primaria. Si divulgherà un concetto diverso del «prendersi cura di sé» tutti i giorni a cominciare dalle sensazioni e dalle emozioni; dall’alimentazione, dal mangiare o dal nutrirsi: dallo stile di vita, dal movimento aerobico o anaerobico e persino dai pensieri e dalle relazioni… fino al tagliando periodico, alle indagini diagnostiche per verificare il nostro stato di salute al fine di poter interagire ed eventualmente reagire e integrare ciò che non possiamo più ingerire o assimilare, a causa di sopraggiunte situazioni e condizioni di vita spesso legate o slegate dalla nostra volontà o a false conoscenze indotte dai cd guru e dalle virostar che proliferano sui media.

Lo faremo con gli autorevoli ospiti del panorama sanitario e giuridico:

Stanislao Aloisi medico chirurgo specializzato in dietetica, nutrizionista e nefrologia, presidente di gsmi gruppo studi medicina integrata. Alessio Fortunati, PhD biologo molecolare, genetista dottorato in forest ecology, già ricercatore al CNR. Luigi Monsellato medico chirurgo, ortopedico, psicologo, psicoterapeuta presidente società italiana di medicina sim, Andrea Montanari avv civilista, esperto in diritto sanitario, responsabile dipartimento legale e coordinatore comitato giuridico scientifico della società italiana di medicina sim, Vincenzo Simonetti specialista in chirurgia generale, esperto in ozonoterapia, terapia chelante, medicina di segnale, Silvano Tramonte medico chirurgo, consigliere direttivo nazionale eunomis presidente commissione INBAR ambiente e salute coordinatore sezione di MI