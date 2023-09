“Crisi climatica”, a Venezia Madonna dipinta di rosso con maschera da sub

È comparsa in una nicchia proprio sopra il ponte del Lovo tra il Goldoni e San Salvador, a Venezia, una statua della Madonna dipinta di rosso e con una maschera da sub.

L’irrispetttosa installazione, dal titolo “Red Virgin”, porta la firma di un fanatico climatico francese – di cui non facciamo il nome per non fargli pubblicità – che conferma l’accaduto, e sarebbe un messaggio rispetto alla crisi climatica, in particolar modo sul (propagandato e mai provato) innalzamento dei mari causato dallo scioglimento dei ghiacci. (foto Ansa)