Sparatoria a Marsiglia: due morti e un ferito

Marsiglia – Due uomini sono stati uccisi e un terzo è rimasto ferito giovedì sera in una sparatoria nei quartieri popolari nella parte nord della città. Un veicolo bruciato è stato trovato poco dopo in un parco situato non lontano dalla scena della sparatoria, “senza avere la certezza, in questa fase, che si tratti di quello del killer”.

Questi due nuovi omicidi – il cui legame con il traffico di droga che affligge la seconda città della Francia non è ancora stato stabilito – arrivano due settimane dopo l’ultimo omicidio ufficialmente collegato dagli investigatori alla guerra tra bande per il controllo dello spaccio di stupefacenti in città.