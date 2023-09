Migranti, Germania finanzia la terza Ong: 365.000 euro a Sea Eye

BERLINO, 29 SET – La terza Ong finanziata dal ministero degli Esteri di Berlino è l’organizzazione di ‘salvataggio’ di migranti Sea Eye, con sede a Ratisbona, in Germania. Lo ha confermato la stessa associazione all’ANSA. Sea Eye riceverà per il 2023 “in totale 365.000 euro per il funzionamento della Sea Eye 4”, imbarcazione di salvataggio del gruppo. “Siamo molto felici di questo risultato, che ci permetterà quest’anno di finanziare altre due missioni di salvataggio della Sea Eye 4”, afferma Jutta Wieding di Sea Eye. (ANSA)

7 navi tedesche stanno prelevando “migranti” per portarli in Italia

Tajani: “Le Ong portino i migranti nei loro Paesi”

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sul tema dei migranti punta “a fare un accordo per un nuovo patto: le Ong che battono bandiera tedesca o di un altro Paese, raccolgono i migranti e li riportano nei loro Paesi d’origine”.

“Di queste navi giovedì ne sono arrivate sette attorno a Lampedusa e battono tutte bandiera tedesca: non possono pensare di prendere i rifugiati e portarli in Italia. Se battono bandiera tedesca, li prendono e li portano in Germania”, spiega il titolare della Farnesina.