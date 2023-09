Alberto Angela: “L’uomo romano culturalmente era bisessuale”

Alberto Angela e l’amore libero, “una cosa giustissima”, nell’antica Roma. È un passaggio della ‘lezione’, anche sul tema della bisessualità, nella puntata di ‘Ulisse-Il piacere della scoperta’ andata in onda ieri, 28 settembre, dalle 21.30 su Rai 1. Al tempo dei romani , dice Angela, “le regole erano diverse, l’amore era vissuto in modo libero, non c’erano le categorie omo, etero o bi..”.

“C’era l’amore, che doveva essere vissuto in modo naturale, bello… una cosa giustissima”, aggiunge sottolineando: “L’uomo romano culturalmente era bisessuale. Un imperatore come Claudio, che era etero, era visto in modo un po’ strano, come una sorta di eccezione in questa società. Giulio Cesare era bisessuale”. adnkronos