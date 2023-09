J. C. Okechukwu, pan-africanista, scrive su X: “Il presidente del Sud Sudan Salva Kiir è a Mosca per colloqui bilaterali con il suo omologo russo Vladmir Putin. Il ministro della Presidenza, Barnaba Marial Benjamin, ha detto che Kiir discuterà del processo di attuazione di pace e dei preparativi per le elezioni del 2024. Kiir, che avrebbe discusso anche di economia, stabilità regionale e sicurezza, è stato precedentemente ricevuto da Putin che ha affermato: “La Russia sosterrà il Sud Sudan nell’affrontare le sue sfide politiche interne e nel garantire la sicurezza”.

Aprendo l’incontro, il presidente russo ha affermato che le relazioni tra i due paesi si stanno sviluppando in modo molto intenso.

“Siamo stati uno dei primi Paesi a riconoscere la sovranità e l’indipendenza del Sud Sudan. Devo dire che crediamo che resti ancora molto da fare, innanzitutto nel campo dello sviluppo economico”, ha affermato.

Secondo il presidente russo, lo scorso anno il commercio bilaterale è leggermente diminuito, ma quest’anno è in aumento. “E questo è solo l’inizio. Abbiamo molte buone opportunità in vari settori, compreso l’energia. Spero che il lavoro che abbiamo svolto – intendo la costruzione di una raffineria nel vostro Paese in coordinamento con le nostre aziende, e il prevede di costruire una seconda fase di questa raffineria – andrà a beneficio dello sviluppo dei nostri legami commerciali ed economici”, ha affermato.

Putin ha anche sollevato la questione della cooperazione umanitaria

“Le persone della vostra nazione vengono formate nelle istituzioni educative del nostro paese. Intendiamo ampliare questa collaborazione. So che esiste un’interazione simile con le regioni della Federazione Russa, compreso il Tatarstan. Spero che quest’area di attività possa solo svilupparsi”, ha detto.

Io: Cos’altro posso dire? Proprio come nella regione del Sahel, la Russia aveva già fatto silenziosamente grandi passi in Sud Sudan e molti non lo sapevano nemmeno. Lo stesso Salva Kiir del Sudan era proprio alle Nazioni Unite implorando di revocare l’embargo sulle armi nei confronti del suo paese in modo che potessero occuparsi adeguatamente delle questioni di sicurezza. Ora metteranno in atto un’architettura di sicurezza e un quadro di intelligence ancora più forti per migliorare la sicurezza e proteggere lo sviluppo nascente di cui questo povero paese africano sta assistendo attraverso la sua partnership con la Russia.

È nata una nuova AFRICA in un nuovo mondo multipolare! Il Sud Sudan è completamente russizzato e ne sono molto contento. Questo è probabilmente il motivo per cui la Gran Bretagna e l’Occidente si oppongono alla russizzazione dell’altro Sudan, che ora è in guerra con se stesso. Ma è solo questione di tempo.

Viva l’Africa!”