Patto UE migranti, Orban: ‘idea folle, non lo permetteremo’

“Brussels vuole ficcarci in gola il patto fallito sui migranti prima delle prossime elezioni europee, mentre i migranti clandestini attaccano i nostri poliziotti, Bruxelles vuole costringerci a lasciarli entrare. Un’altra idea folle della bolla di Bruxelles. Non lasceremo che accada! ”

Lo scrive su X il premier ungherese, Viktor Orban, in merito al Patto Ue sulla migrazione.

“La violenza dei migranti è in aumento. Il Patto sulla migrazione di Bruxelles è fallito. Al confine meridionale dell’Ungheria, la violenza è in aumento poiché i migranti illegali sparano di notte con armi automatiche. Finora l’Ungheria ha impedito 128.000 attraversamenti illegali delle frontiere, con 168 attacchi gravi contro le pattuglie di frontiera”.

Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, qualche giorno in un intervento all’Assemblea ungherese, il Parlamento di Budapest.

#Brussels wants to shove the failed #migrant pact down our throat before the upcoming #European elections. While illegal migrants are attacking our policemen, Brussels wants to force us to let them in. Another insane idea from the bubble in Brussels. We will not let it happen!… pic.twitter.com/liNHlaBncp

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 27, 2023