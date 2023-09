Bollette, nuovi aumenti in arrivo per luce (+12%) e gas (+9%)

Nuovi rincari sulle bollette della luce e del gas per l’ultimo trimestre del 2023: la stima è stata annunciata dal presidente di Nomisma energia, Davide Tabarelli, alla vigilia della comunicazione dell’Arera sulle nuove tariffe.

Tabarelli osserva che entrambi gli indici saranno “rivisti al rialzo e che per l’elettricità si va verso 27 centesimi di euro per kWh (+12%) che è comunque sempre meno della metà di un anno fa”. Per il combustibile invece il rialzo sarà del 9%.

“Dobbiamo ancora avere un approccio cauto e attento riguardo la situazione del sistema energetico – dice il presidente dell’Arera (Autorità di regolazione di energia, acqua, rifiuti), Stefano Besseghini – stiamo vedendo un settore in evoluzione, che ha messo in campo iniziative di diversificazione, una flessibilità molto maggiore rispetto a prima. Non abbiamo più i prezzi che mordono come un anno fa; nessuno si illude di avere i livelli del 2019. Abbiamo una componente inflattiva molto più rilevante. Per questa ragione, prevediamo aumenti, poiché le oscillazioni sui mercati sono significative e ribattono sul prossimo trimestre”. tgcom24.mediaset.it