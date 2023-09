Salvatore Borsellino: ‘Napolitano garante della trattativa Stato-mafia’

Vecchio video il cui Salvatore, fratello del giudice Paolo Borsellino dice. “Sono accusato di aver detto che Napolitano è stato il garante della rattativa stato-mafia. Io questo lo sostengo e lo ripeto. Napolitano è il garante della trattativa stato-mafia e per questo è stato rieletto in un secondo mandato, per continuare a dare queste garanzie, Non lo dico io, ma Mancino che si è presentato alla porta e al telefono del presidente della Repubblica per chiedere protezione…”