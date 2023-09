Dem Usa, Ocasio-Cortez litiga con Musk: “venderò la mia Tesla”

WASHINGTON – Lo storico sciopero dei lavoratori delle tre principali aziende automobilistiche Usa, ha infammato il dibattito e riacceso il confronto tra la democratica Alexandria Ocasio-Cortez ed Elon Musk, che in passato hanno discusso vivacemente sui social media.

In un’intervista ieri ad un talk-show della Cbs la deputata è tornata sull’idea di vendere la sua Tesla, acquistata nel 2020 per viaggiare da New York a Washington, ed acquistare un veicolo elettrico fabbricato da un’azienda che consente ai suoi dipendenti di iscriversi ad un sindacato, cosa che la compagnia di Musk vieta. “Ci stiamo pensando”, ha risposto ad una domanda sul cambio dell’auto Ocasio-Cortez. A maggio, quando per la prima volta ha detto di voler prendere un veicolo di un’altra azienda, la democratica aveva attaccato il patron di Tesla dicendo “è un miliardario, non mi interessa il suo parere”. (ANSA).