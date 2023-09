MAP (Minor Attracted People): il lento sdoganamento della pedofilia

Le recenti proteste all’estero contro l’educazione sessuale nelle scuole non sono frutto di pregiudizi bigotti, come si legge sui giornali. Confrontando le attuali linee guida internazionali per l’educazione sessuale con i testi di accademici pro pedofilia e i siti web di organizzazioni “MAP” (Minor Attracted People), notiamo che presentano delle preoccupanti similitudini.

In questo video di “Mondo nuovo 2.0” viene analizzato il lento processo di normalizzazione della pedofilia, processo che inizia dagli anni Settanta.