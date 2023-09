Migranti, Piantedosi: “i numeri non ci preoccupano”

I numeri dei migranti arrivati in Italia “non sono preoccupanti in assoluto per un Paese come il nostro, l’Italia soffre del problema di come si presentano i flussi migratori sono arrivi incontrollati e incontrollabili e non sempre prevedibili nelle loro dinamiche attraverso il Mediterraneo, in una maniera che impone anche attenzione per la pericolosità dei transiti”.

Lo ha chiarito il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo a ‘Sud Invest’ a Benevento.

“Quindi non è il problema del numero complessivo delle persone ma del fatto che noi siamo costretti a gestirlo come qualcosa di non del tutto prevedibile per come si presenta. Abbiamo avuto ondate, in 4 giorni della scorsa settimana sono arrivate 11mila persone dopo uno stop di 4 giorni, questo rende tutto molto complicato laddove poi all’arrivo di queste persone devono scattare una serie di adempimenti”, ha aggiunto il ministro, esprimendo “orgoglio per quello che il governo ha fatto” e sottolineando che “lo ha fatto insieme ai territori, ai sindaci”. ADNKRONOS