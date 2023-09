Morte di Napolitano, il ricordo dei politici

È morto Giorgio Napolitano. L’ex presidente della Repubblica aveva 98 anni. Il decesso è avvenuto in una clinica romana, la Salvator Mundi al Gianicolo, dove il presidente emerito era ricoverato da tempo in condizioni critiche. Napolitano è stato il primo presidente della Repubblica in carica a essere rieletto al Quirinale.

Pietro Grasso: “Ha attraversato la nostra storia con lucidità”

“Giorgio Napolitano ha attraversato la storia del nostro Paese per oltre settanta anni, da quando, nel 1953, fu eletto deputato alla Camera dei deputati nelle file del partito comunista. Nei numerosi e prestigiosi incarichi parlamentari e di Governo che ha ricoperto vi è sempre stata la lucida capacità di comprendere il nostro Paese, tanto nella sua dimensione interna che in quella internazionale”. Così Pietro Grasso, già presidente del Senato e procuratore nazionale antimafia, in una nota.

Salvini: “E’ stato protagonista della vita politica del Paese”

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del presidente emerito, Giorgio Napolitano. “È stato un protagonista della vita politica del Paese. Una preghiera e un pensiero per i suoi cari” dice Salvini. Pol/Bac

Giorgetti:” Protagonista della storia politica del Paese”

“Saluto con rispetto e commozione un protagonista della storia politica del nostro Paese, una persona che mi ha dimostrato stima e fiducia in momenti difficili della vita politica italiana. Esprimo condoglianze sentite e sincere ai familiari e alle persone che gli sono state vicine”. Cosi’ il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti che fu nominato nel 2013 proprio dal Presidente Napolitano tra i 10 saggi per elaborare un piano di riforme istituzionali ed economiche.

Gentiloni: “Se ne va statista italiano ed europeo”

“Con Giorgio Napolitano se ne va uno statista italiano ed europeo. Un uomo di sinistra al servizio delle istituzioni della Repubblica. E’ stato un privilegio conoscere da vicino la sua passione politica e il suo rigore intellettuale. Riposa in pace, Presidente, ci mancherai”. Lo scrive su X il commissario europeo all’Economia ed ex premier Paolo Gentiloni.

Mattarella: ha combattuto per sviluppo e progresso Italia e Ue

“Nella vita di Giorgio Napolitano si specchia larga parte della storia della seconda metà del Novecento, con i suoi drammi, la sua complessità, i suoi traguardi, le sue speranze. Dalla frequentazione, negli anni giovanili, dello stimolante ambiente culturale napoletano, all’adesione alla causa antifascista e del movimento comunista, all’impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle classi sociali subalterne, sino poi alla convinta opera europeistica e di rafforzamento dei valori delle democrazie, il presidente Napolitano ha interpretato significative battaglie per lo sviluppo sociale, la pace e il progresso dell’Italia e dell’Europa”. Cosi’ il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Calenda: “Diede esempio di coraggio e rispetto della Carta”

Il presidente Giorgio Napolitano “lascia un enorme vuoto nella politica, nella storia italiana e nel ricordo di tutti noi. In un momento di grave crisi istituzionale per il nostro Paese diede esempio di coraggio e rispetto dei valori e dei principi costituzionali. A nome mio e di Azione, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione.

Prodi: “Ha rappresentato la nazione con autorevolezza”

“La notizia della morte di Giorgio Napolitano mi addolora profondamente. Con la sua scomparsa il Paese perde un testimone prezioso della nostra storia”. È il commento dell’ex premier Romano Prodi. “Ha saputo sempre rappresentare la nazione con autorevolezza come dirigente di partito, deputato e senatore prima e poi come presidente della Camera, parlamentare europeo, ministro dell’Interno e per due volte Presidente della Repubblica. Il suo attaccamento alle istituzioni e la fedeltà al dettato costituzionale sono state una costante della sua vita pubblica condotta con rigore e saggezza”.

Napolitano, La Russa: straordinario testimone storia repubblicana

“Con la scomparsa del Presidente emerito Giorgio Napolitano l’Italia perde uno straordinario testimone della nostra storia repubblicana. Per lui politica, cultura e istituzioni erano vita, passione, ma anche razionalità e coerenza.”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa

Schlein: “Napolitano un protagonista della storia del Paese”

“Addio al presidente Giorgio Napolitano. Perdiamo un protagonista della storia del nostro Paese, che dal Colle l’ha guidato a lungo in momenti difficili. La sua visione e la sua fervida convinzione europeista hanno contribuito a segnare la vocazione all’apertura e alla cooperazione dell’Italia, indicando una via di integrazione che va ancora proseguita. Tutta la comunità democratica si stringe affettuosamente alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di doloroso cordoglio”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein.

Pichetto Fratin: “Da sempre riferimento a tutela Costituzione”

“Esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente emerito Giorgio Napolitano, da sempre riferimento a tutela della Costituzione e dei valori repubblicani. Ai familiari le più sincere condoglianze”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Tajani: “Importante protagonista della politica italiana”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto “profondamente rattristato” per la morte di Giorgio Napolitano. “Abbiamo lavorato per anni insieme al Parlamento europeo. Non condividevo le sue idee, ma lo considero un importante protagonista della storia politica italiana. Sono vicino alla sua famiglia”.

Draghi: assoluto protagonista storia italiana

“Il Presidente Giorgio Napolitano è stato assoluto protagonista della storia italiana ed europea degli ultimi settant’anni. Presidente della Repubblica, Presidente della Camera, ministro dell’Interno, ha saputo coniugare il dialogo con tutte le culture politiche con la capacità di agire con saggezza e coraggio, a tutela dei cittadini e della Costituzione”. E’ il ricordo che Mario Draghi dedica al presidente emerito scomparso oggi a Roma.

Meloni: “Cordoglio a nome del governo”

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime cordoglio, a nome del governo italiano, per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano. Alla famiglia un pensiero e le più sentite condoglianze.

Franceschini: un maestro per intere generazioni

“Uno dei più grandi protagonisti dell’intera storia repubblicana. Colto, autorevole, carismatico in tutti i ruoli ricoperti. Un esempio e un maestro per intere generazioni. Grazie Presidente Napolitano”. Così Dario Franceschini, sul suo profilo X, ricorda Giorgio Napolitano.

Napolitano, Casini: servitore Stato che ha rappresentato tutti

“Se ne è andato oggi un grande italiano che ha servito lo Stato come Presidente della Repubblica in modo encomiabile e che ha attraversato, con decoro e linearità, tutti i passaggi della vita repubblicana, dalla Prima Repubblica ai giorni nostri”. Lo dice, in una nota, Pier Ferdinando Casini.