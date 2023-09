Zelensky: “Russia non ha diritto ad avere armi nucleari”

“Molte volte il mondo ha visto la Russia usare l’energia come arma. Il Cremlino ha utilizzato il petrolio e il gas come armi per indebolire i leader di altri paesi quando arrivavano sulla Piazza Rossa. Ora, ora questa minaccia è ancora più grande. La Russia sta utilizzando l’energia nucleare come arma.

Non solo non solo sta diffondendo le sue inaffidabili tecnologie di costruzione delle centrali nucleari, ma sta anche trasformando le centrali elettriche di altri paesi in vere e proprie bombe sporche. Ha senso ridurre le armi nucleari quando la Russia sta militarizzando le centrali nucleari? Domanda spaventosa. L’architettura di sicurezza globale non offre alcuna risposta o protezione contro una minaccia di radiazioni così insidiosa e non vi è alcuna responsabilità per le radiazioni”, le parole del Presidente ucraino Zelensky all’assemblea generale dell’Onu. (Agenzia Vista)