In Italia da meno di una settimana e già spaccia: arrestato

E’ in Italia da meno di una settimana, arrestato per spaccio. È successo a Città di Castello. I carabinieri, durante un controllo del territorio, hanno fermato il 22enne mentre era al volante di un’auto.

La perquisizione ha portato alla luce sei grammi di cocaina e del denaro in contanti ritenuto provento dell’attività di spaccio. Il 22enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, giudicato per direttissima, è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione e 2.000 euro di multa con pena sospesa.

