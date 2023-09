Tragedia a Garbagnate, 55enne trovato morto in casa

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto all’interno del suo appartamento di via Vittorio Veneto a Garbagnate Milanese (hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di mercoledì 20 settembre. Il 55enne era morto in casa da alcuni giorni. Tutto è iniziato quando alcuni vicini di casa hanno notato che non vedevano movimenti nell’abitazione e hanno iniziato a sentire un cattivo odore nell’androne.

È scattata la chiamata al 118 e sul posto sono intervenuti sia i sanitari della Croce viola di Cesate che i carabinieri. Una volta all’interno dell’appartamento del 55enne, al terzo piano del complesso residenziale, è avvenuta la macabra scoperta. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul corpo non sono stati trovati evidenti segni di violenza. Secondo quanto emerso si tratterebbe di morte naturale. www.milanotoday.it