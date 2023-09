Meloni, dalle menzogne alle provocazioni

di Augusto Sinagra – Dopo quello che è successo a Lampedusa l’altro giorno con l’arrivo di più di 7.000 stranieri africani, la Signora del Torrino ed ex Garbatella, ha parlato agli italiani e agli stranieri entrati illegalmente in Italia.

Gli stranieri irregolari si sono scompisciati dal ridere. Gli italiani veri sono rimasti senza parole nel constatare questa ulteriore sfrontatezza della Signora in questione la quale con seriosità e cipiglio, si è spinta a dire che saranno adottate “misure straordinarie”.

Le misure straordinarie consisterebbero nel prolungamento dei termini di permanenza nei “Centri di trattenimento per i rimpatri”. Non dice quali e dove si trovino. Non dice quanti rimpatri sono stati effettuati da quando – purtroppo – lei è al governo.

Ha precisato che tali “misure straordinarie” vengono adottate in attesa delle “soluzioni definitive”, ma non dice – la graziosa fanciulla – da chi saranno adottate, quando saranno adottate e in cosa consisteranno le salvifiche “soluzioni definitive”!

È ben noto che questo inimitabile soggetto è aduso alla presa in giro, alla menzogna politica, ma ora ha superato la misura.

Da chi prende ordini?

La Signora del Torrino, come è noto, non è propriamente una folgore del cielo e si situa meglio ad un livello corrispondente a quello di suo cognato. Tuttavia, è ben consapevole che la sua condotta caratterizzata da tradimenti elettorali e bugie, faranno perdere tanti voti al suo partito “Fratelli, Sorelle e Cognati d’Italia”. Allora, perché lo fa? Nell’ interesse di chi? Chi glielo ordina? Chi la condiziona?

Annuncia, poi, che la “Difesa” predisporrà le strutture per il “trattenimento” degli stranieri irregolari e, bontà sua, lontano da insediamenti abitativi. Non dice quando e non spiega perché questo non sia stato fatto prima!

Inorridendo sull’orlo dell’ abisso, l’irripetibile personaggio in questione scopre che queste masse incontrollate di stranieri “entrano illegalmente in Italia”!!!! E chi lo aveva mai sospettato? Lo scopre solo adesso e solo adesso avverte la necessità di mistificare ancora: qualcuno la ha informata che da quando è tragicamente (per l’Italia) al governo, sono entrati illegalmente in Italia più di 100.000 stranieri? Ma questa donna pensa che gli italiani siano tutti dei rincoglioniti tali da credere alle minchiate che spara?!

I rimpatri

Dice che il suo è un “messaggio a chi vuole entrare illegalmente in Italia”. E un monito inappellabile ai potenziali irregolari: “sarete rimpatriati”. Non si sa la sorte di chi già è entrato, ma certamente i futuri aspiranti irregolari stanno tremando di paura. E infatti tra ieri e oggi e fino a questo momento, ne sono arrivati più di altri 1.000 con il consueto kit di collane, orologi e cellulari, tipico del naufrago salvato.

Il massimo della tracotanza e della provocazione del soggetto in questione, si è avuto quando ha concluso che “ci vuole tempo e pazienza”, ma “Non abbiamo cambiato idea”. E chi sono questi che, oltre a lei, non avrebbero “cambiato idea”? O forse, in pieno delirio come il suo amico Biden, usa il plurale majestatis?!! Non ce la faccio a continuare per la nausea che mi assale. Ci proverò domani.

Ognuno faccia i commenti che ritiene appropriati. E che Iddio ci assista sempre.

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO