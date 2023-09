Maxi rissa tra indiani a Prata di Pordenone, spari e coltellate

Maxi-rissa tra stranieri con almeno due feriti, di cui uno grave, a Prata di Pordenone, nella frazione di Villanova. Lo scontro, si ipotizza tra gruppi di indiani, è avvenuto intorno alle 21 in via Saba e avrebbe visto coinvolte decine di persone. Per motivi tutti da accertare, sarebbero volate coltellate e anche colpi di arma da fuoco.

Uno dei feriti infatti, poi elitrasportato a Udine, riporta il «Messaggero Veneto», sarebbe stato raggiunto da proiettili al torace e a una gamba. È in gravi condizioni. Un’altra persona invece si sarebbe recata autonomamente in ospedale a Pordenone con ferite alla testa. Sul posto, dove sono in corso i rilievi, carabinieri, polizia e sanitari del 118.

